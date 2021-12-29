الامارات | خطة ذكية لتأمين احتفالات رأس السنة في دبي عبر 10 آلاف كاميرا

شكرا لقرائتكم خبر عن خطة ذكية لتأمين احتفالات رأس السنة في دبي عبر 10 آلاف كاميرا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت لجنة تأمين الفعاليات في إمارة دبي، عن استعدادها لتنفيذ خطة لتأمين الاحتفالات برأس السنة، قوامها خطة ذكية وضعتها شرطة دبي بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات لتخفيف الازدحامات المرورية عبر المراقبة الذكية للطرق باستخدام 10 آلاف كاميرا، موضحة أنه سيتم إدارة الحركة المرورية وحركة التنقل في ليلة رأس السنة من مركز التحكم الموحد لأنظمة النقل التابع لهيئة الطرق والمواصلات في دبي.

وقال مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، رئيس لجنة تأمين الفعاليات، اللواء عبدالله علي الغيثي، إن اللجنة أنهت استعداداتها وأصبحت في كامل جاهزيتها لاستقبال احتفالات رأس السنة، لافتاً إلى أن اللجنة ممثلة بجميع الهيئات والمؤسسات المعنية عقدت اجتماعات تنسيقية عدة، تم خلالها وضع خطة أمنية مشتركة وموحدة كل حسب اختصاصه، وذلك لتأمين المناطق السياحية والمراكز التجارية وتأمين حركة السير خلال رأس السنة.

وعن تفاصيل الخطة، أوضح الغيثي أن اللجنة وضعت جميع إمكاناتها البشرية والفنية لتوفير الراحة وسلاسة الحركة لجميع الزوار في مناطق العروض، مؤكداً أهمية تكاتف الجميع لإنجاح هذه الفعاليات الضخمة، خصوصاً في تنظيم حركة السير، حيث سيكون الازدحام المروري من أهم التحديات، نتيجة الحضور الكبير من مختلف الجنسيات.

ودعا الجمهور إلى التعاون مع أفراد الشرطة والالتزام بالتعليمات المرورية تفادياً لوقوع الازدحام والتواصل مع شرطة دبي للبلاغات الطارئة والشكاوى، على الرقمين المجانيين 999 و901، أو التوجه لأقرب موقع لوجود أفراد الشرطة، موضحاً أنه سيتم توفير عدد من خيم الإمداد وسط مدينة دبي، وذلك من أجل تقديم خدمات خاصة بالمعثورات ومفقودات مشاهدي الألعاب النارية، وتوفير خدمات الإسعافات الأولية، وتقديم الدعم اللوجستي، وغيرها من الخدمات كاستقبال الأطفال التائهين، وتقديم العون لهم، والمساعدة في إرشاد الزوار.

وأشار إلى أن اللجنة حددت مسارات وصول أفراد الجمهور إلى منطقة برج خليفة من محطات المترو، حيث ستكون هناك ثلاثة مسارات: الأول من محطة برج خليفة، وسينقسم إلى قسمين، قسم خاص بالعائلات إلى منطقة منتزه الجزيرة ومنطقة خلف «البرج فيو»، وآخر للعزاب وسيتجه إلى «ساوث ريدج»، وهي المنطقة المخصصة لمشاهدة الألعاب النارية.

ولفت إلى أنه تقرر إقامة الألعاب النارية في 29 موقعاً في مختلف مناطق إمارة دبي، بما يتيح للجميع الاستمتاع بتلك الفعاليات، دون الحاجة للتكدس في مناطق بعينها، ما يمنح الجميع فرصة الاستمتاع في أجواء آمنة، والمسار الثاني فسيكون من محطة المركز المالي، حيث سيتم تخصيص قسم للعائلات المتجه إلى منطقة البوليفارد، وآخر للعزاب لمنطقة ساوث إيدج، والمسار الثالث سيكون للقادمين من محطة الخليج التجاري.

وأكد الغيثي أنه تم إعداد خطة متكاملة لأفراد الجمهور الراغبين في الوصول إلى مناطق الألعاب النارية بعد نزولهم من محطات المترو، حيث سيتم فرز العزاب عن العائلات ضمن مسارات محددة، إضافة إلى تحديد المخارج الخاصة بعد الانتهاء من مشاهدة الألعاب النارية، وفي حالة الطوارئ «كمخارج الحريق».

وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات في مناطق الاحتفالات سواء المغلقة أو المفتوحة، والالتزام بالتباعد الجسدي، تفادياً للتعرض للمخالفة، لافتاً إلى أن شرطة دبي تفرض غرامة قدرها 3000 درهم على كل من لا يلتزم بالإجراءات والقوانين المفروضة.

من جهتها أكدت هيئة الطرق والمواصلات ممثلة في المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة رئيس فريق إدارة الحركة المرورية وأنظمة النقل خلال الفعاليات، المهندسة ميثاء بن عدي، أنه سيتم إدارة الحركة المرورية وحركة التنقل في ليلة رأس السنة من مركز التحكم الموحد لأنظمة النقل والطرق التابع للهيئة.

وأشارت إلى تواجد فرق العمل من الهيئة وشرطة دبي والدفاع المدني ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وشركة إعمار العقارية، في مركز التحكم الموحد ليلة رأس السنة، وذلك لمتابعة وتنظيم الحركة المرورية وحركة تنقل الزوار خلال ليلة راس السنة في مختلف المناطق الحيوية في دبي، وتحديداً في منطقة برج خليفة.

وأفادت بن عدي بأن الخطة اشتملت على خمسة محاور رئيسة، والتي ستضمن انسيابية الحركة المرورية والتركيز على خدمات النقل الجماعي التي ستوفرها الهيئة، وكذلك الخدمات الأخرى بالتنسيق مع الشرطة وإعمار والشركاء المعنيين، والتي ستهدف لتوحيد الجهود لإنجاح الفعالية.

وأوضحت أن المحور الأول عبر إغلاق شارع بوليفارد محمد بن راشد ما بين الساعة الرابعة والسابعة مساءً وذلك بعد امتلاء المواقف ضمن هذه المنطقة، ومن لديه حجوزات في منطقة البوليفارد أو في دبي مول يجب التواجد قبل الساعة الرابعة مساءً.

وأشارت إلى أنه سيتم إغلاق كل من شارع المركز المالي السفلي وشارع الصكوك من الثامنة مساءً، ويبدأ إغلاق شارع الأصايل من شارع عود ميثاء باتجاه منطقة برج خليفة الساعة الرابعة مساءً، ويتم استخدامه كمسار لتخزين الحافلات ومرور كبار الشخصيات والحالات الطارئة.

وأكملت بن عدي أن شارع المستقبل سيكون الإغلاق على الجزء الواقع بين شارع زعبيل الثاني وشارع الميدان تدريجياً ما بين الرابعة والثامنة مساءً، وسيستمر الإغلاق حتى نهاية الفعالية، مؤكدة أن الإغلاقات ستتم من خلال توزيع وتواجد الفريق التشغيلي للهيئة في جميع المواقع، وسيتم تجهيزها بالمستلزمات الخاصة بعملية الإغلاق بالتعاون مع شرطة دبي.

وبينت أن محطة مترو برج خليفة سيتم إغلاقها في العاشرة مساءً حتى السادسة صباحاً، وتحديد منطقة لعبور المشاة بشكل نظامي على شارع الشيخ زايد بالقرب من محطة مترو برج خليفة، تحت إشراف الشرطة والفريق التشغيلي لهيئة الطرق، للسماح للمشاة بعبور شارع الشيخ زايد بشكل منظم، لمنع العبور العشوائي.

وأفادت بن عدي بأن المحور الثاني تشغيل 170 حافلة مجانية لنقل الزوار من منطقة الحدث إلى خارج المنطقة وتحديداً إلى محطات المترو، لتسهيل عملية الخروج، منها 70 حافلة على شارع الشيخ زايد بالاتجاه إلى المركز التجاري لنقل الجمهور من أمام مترو برج خليفة إلى نادي الوصل ومحطة الجافلية ومصلى المنخول وديره ستي سنتر، و33 حافلة على شارع الشيخ زايد بالاتجاه إلى أبوظبي لنقل الجمهور من أمام مترو برج خليفة إلى محطة مترو بنك نور الإسلامي، و41 حافلة لنقل الجمهور من شارع المركز المالي إلى مواقف نادي الوصل، والجافلية وديرة سيتي سنتر ومصلى المنخول، وثماني حافلات لنقل الجمهور من شارع برج خليفة إلى محطة ديرة ستي سنتر، و18 حافلة لنقل الجمهور من محطة مترو الخليج التجاري إلى محطة ديرة سيتي سنتر.

وقالت إن المحور الثالث تحديد مواقع وقوف مركبات الأجرة في مواقف إدارة الإقامة وشؤون الأجانب ومواقف مصلى العيد في المنخول ونادي الوصل، حيث سيتم نقل الجمهور من موقع الفعالية عن طريق الحافلات وقت المغادرة وإخلاء الموقع من الجمهور.

وتابعت بن عدي أن المحور الرابع يعتمد على تشغيل الخط الأحمر والأخضر لمترو دبي ابتداءً من الثامنة صباح الجمعة ويستمر بشكل متواصل لغاية الساعة 2:15 فجراً الأحد لمدة 42:15 ساعة، وسيتم تشغيل الترام من التاسعة صباح الجمعة حتى الواحدة فجر الأحد، وذلك حرصاً على تسهيل عملية وصول الجمهور إلى منطقة الحدث وعملية الخروج بعد انتهاء العروض. وذكرت أن المحور الخامس يعتمد على توفير 44 لوحة إرشادية للجمهور ضمن منطقة برج خليفة، وذلك لتسهيل حركة المشاة للوصول إلى منطقة الحدث وتسهيل عملية الخروج.

مراقبة الإشارات الضوئية

أكدت المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق، المهندسة ميثاء بن عدي، أنه سيتم مراقبة الإشارات الضوئية على شارع المركز المالي وشارع الشيخ محمد بن راشد بوليفارد والتحكم بها لضمان انسيابية الحركة المرورية في ساعات الذروة المختلفة بالتنسيق مع غرفة عمليات إعمار. كما سيتم استخدام الشاشات الذكية المتغيرة لتنبيه مستخدمي الطريق عند إجراء الإغلاقات المطلوبة وتوجيه الجمهور لاستخدام المواقع البديلة لمواقف المركبات.

وأشارت إلى أنه سيتم إغلاق جسور المشاة على القناة المائية وكذلك المصاعد المساندة؛ حفاظاً على السلامة العامة للجمهور، بالإضافة إلى إغلاق رصيف المشاة على جسر الشيخ زايد على القناة المائية. خدمة الاستعلام

أفادت المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق، المهندسة ميثاء بن عدي، بأنه سيتم تقديم خدمة الاستعلام عن تفاصيل الخطة المقترحة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والتي ستكون موحدة بين هيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي وشركة إعمار.

وأوضحت أنه يمكن للجمهور الاستفسار عن طريق رقم هيئة الطرق والمواصلات المجاني 800-9090، ناصحة الجمهور بالتحلي بالصبر والتعاون واتباع إرشادات أفراد هيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي واستخدام الطرق البديلة حسب اللوحات الإرشادية.

• إقامة الألعاب النارية في 29 موقعاً في مختلف مناطق دبي لإتاحة الفرصة للجميع للاستمتاع بالفعاليات.

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