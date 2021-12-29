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الامارات | محمد بن زايد: موجة كورونا الجديدة أمامها فترة وستمضي بإذن الله… كما مضت السابقة..

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عبر حساب سموه عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" : موجة كورونا الجديدة أمامها فترة وستمضي بإذن الله … كما مضت السابقة..

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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