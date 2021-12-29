الامارات | "موارد الشارقة" تعلن الإجراءات الاحترازية لدخول الهيئات والدوائر الحكومية بالإمارة

شكرا لقرائتكم خبر عن "موارد الشارقة" تعلن الإجراءات الاحترازية لدخول الهيئات والدوائر الحكومية بالإمارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت دائرة الموارد البشرية بالشارقة تعميماً بشأن الاجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك تنفيذا للقرارات والتوجيهات الصادرة من المجلس التنفيذي للإمارة للتصدي لجائحة كوفيد-19، وقال مدير إدارة نظم الموارد البشرية، المستشار هيثم خالد شهيل القحطاني، في مداخلة هاتفية عبر برنامج الخط المباشر الذي تبثه إذاعة الشارقة تفاصيل التقيد بالإجراءات الاحترازية التالية للدخول إلى الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية بحكومة الشارقة.

وأوضح أنه يسمح بدخول الجهة الحكومية للمطعمين بجرعتين من أي لقاح كوفيد– 19 معتمد في الدولة والجرعات الداعمة والمعززة له ويثبت ذلك عن طريق تطبيق الحصن مع مراعاة الضوابط التالية، أولاً أن يلتزم جميع الموظفين والمتعاملين الحاصلين على جرعتين من أي لقاح كوفيد-19 معتمد في الدولة والجرعات الداعمة والمعززة له بإجراء فحص مخبري (P C R) خلال (14) يوماً وتكون النتيجة سلبية ، وثانياً أن يلتزم جميع الموظفين والمتعاملين غير المطعمين أو المطعمين الذين لم يحصلوا على الجرعة الداعمة طبقاً للنظام المتبع بوزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الحاصلين على جرعة واحدة أو الفئات المستثناة من التطعيم بإجراء فحص مخبري (PCR) خلال سبعة أيام وتكون النتيجة سلبية، وثالثاً يمنع من دخول الجهة الحكومية الموظفين و المتعاملين المخالفين للبند رقم (1)،(2) ويعتبر الموظف منقطعاً عن العمل وعليه تقديم أسبابه على أن تخضع تلك الأسباب لتقدير السلطة المختصة بالجهة ففي حال قبول العذر تخصم مدة الغياب من رصيده السنوي للإجازة الدورية أما في حال رفض الأسباب تحتسب المدة انقطاعاً عن العمل ويطبق بشأنها نظام الانضباط الوظيفي المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية رقم (12) لسنة 2021 لقانون الموارد البشرية رقم (6) لسنة 2015 بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة .

وأوضح يطبق نظام الانضباط الوظيفي على الموظف المخالف للتعليمات الواردة في هذا التعميم أو تلاعب بنتيجة الفحص بهدف الدخول للدوائر أو الهيئات أو المؤسسات الحكومية بحكومة الشارقة، ولفت إلى أنه يجوز لبعض الحالات وبعد موافقة السلطة المختصة إبراز النتيجة ورقياً.

وأضاف أنه على الجهات الحكومية ضرورة اتخاذ مجموعة من التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للمحافظة على الصحة العامة في أماكن العمل والتي تتوجب الالتزام بالضوابط التالية، أولاً حث الموظفين على الالتزام بالنصائح الإرشادية الخاصة بالوقاية والنظافة الشخصية، وثانياً تطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية المتعلقة بالتباعد الاجتماعي بين الموظفين، وثالثاً على الموظفين والمتعاملين ارتداء كمامة الوجه عند دخول مقر الجهة الحكومية و في الأماكن العامة بمقر العمل، ورابعاً عدم الحضور إلى مكان العمل في حال الشعور بأي أعراض مرضية معدية مثل السعال والزكام و إحضار ما يثبت ذلك من دور العلاج الطبية على أن يتم اتخاذ الإجراءات العلاجية اللازمة في المراكز الصحية ، وخامساً الالتزام بتعقيم المرافق والأماكن العامة والمشتركة في جهات العمل وذلك وفق إرشادات النظافة والتعقيم والصحة العامة الصادرة عن الجهات المختصة بالدولة.

وأشار إلى أنه في حال مخالفة الموظفين للإجراءات الاحترازية لكوفيد -19 يطبق قرار المجلس التنفيذي رقم (35) لسنة 2020 بشأن مخالفات الإجراءات الاحترازية لمواجهة ( كوفيد -19)، وتتخذ مجموعة من التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية في حالة إصابة موظف بوباء (كوفيد– 19) أو مخالطته بشخص مصاب وفقاً للضوابط التالية: أولاً التزام الموظف المصاب بوباء (كوفيد–19) أو تظهر عليه أعراضه أو تكون نتيجة فحصه ايجابية بالآليات المعتمدة للعلاج و الحجر المقررة من السلطات الصحية المختصة وتعتبر إجازة مرضية، وثانياً الموظفين المخالطين بشخص مصاب خارج مقر العمل يطبق عليهم الحجر المنزلي لمدة (10) أيام على أن تخصم هذه المدة من رصيد الإجازة الدورية للموظف أو تحتسب بدون راتب، وثالثاً الموظفين المخالطين بشخص مصاب في مقر العمل يطبق عليهم الحجر المنزلي لمدة (10) أيام و تعتبر فترة عمل عن بعد ولا تخصم هذه المدة من رصيد اجازات الموظف ، مع التزام الموظف بتأدية مهامه الوظيفية، مضيفاً أنه على جميع الجهات الحكومية بحكومة الشارقة الالتزام بإدخال المستجدات بشكل يومي في بوابة الرصد الخاصة بموظفي حكومة الشارقة التابعة للمجلس التنفيذي.

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