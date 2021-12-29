الامارات | التعليم حضوري في مدارس الشارقة الخاصة ومطالبة الكوادر التعليمية والطلبة بفحص PCR

شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم حضوري في مدارس الشارقة الخاصة ومطالبة الكوادر التعليمية والطلبة بفحص PCR والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص بالتعاون مع لجنة الأزمات والطوارئ والكوارث بإمارة الشارقة عن استمرارية التعليم الحضوري لجميع الطلبة بالمؤسسات التعليمية الخاصة بالأمارة مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وشددت الهيئة على ضرورة تعليق الأنشطة الصفية واللاصفية كافة وطابور الصباح والرحلات المدرسية حتى إشعار آخر ، مشترطة حصول كافة العاملين في المؤسسات التعليمية والطلبة من عمر 12 سنة فما فوق على نتيجة فحص سلبية قبل دخول المنشآت التعليمية لمدة لا تزيد عن 96 بعد انتهاء إجازة الشتاء كما حثت الهيئة كافة العاملين على أخذ الجرعة الداعمة للقاح.

وشدد الهيئة في تعميم أصدرته اليوم، على تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية، للحفاظ على سلامة الطلاب، وطواقم العاملين من هيئات إدارية وتدريسية قبل وأثناء الامتحانات، مع الاستمرار في تطبيق الآليات والتدابير المعتادة وما تتضمنه من الكشف عن الحرارة، وتعقيم المرافق والفصول كافة، وارتداء الكمامات، والحفاظ على المسافات الآمنة بعلامات وملصقات واضحة للعيان، كما شدد ت على ضرورة الالتزام، وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات، حرصاً على الصحة العامة، معلنة استمرار تنفيذ زيارات رقابية ميدانية للوقوف على سير الامتحانات، والتأكد من التزام المدارس وتقيدها بتنفيذ الإجراءات الاحترازية.

وحرصت الهيئة منذ انطلاق العام الدراسي الجاري على تنفيذ جولات رقابية تفقدية، لضمان التزام المدارس بتطبيق التدابير والاجراءات الاحترازية، التي عممتها الهيئة على المدارس الخاصة من خلال دليل إرشادي للإجراءات، رسم خارطة طريق شاملة حول آليات التعليم، والالتزام بالاشتراطات الصحية، للمدارس والمؤسسات التعليمية، بهدف تأمين سلامة الطلبة وجميع العاملين في تلك المؤسسات، ونجاح العام الدراسي.

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