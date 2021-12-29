الامارات | تحديد ساعات الدوام الرسمي لموظفي حكومة الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد ساعات الدوام الرسمي لموظفي حكومة الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت دائرة الموارد البشرية في الشارقة تعميماً بشأن آليات تطبيق نظام العمل الأسبوعي الرسمي في الجهات الحكومية لحكومة الشارقة لتصبح أربعة أيام عمل ابتداءً من يوم الاثنين وحتى يوم الخميس، وتبدأ عطلة نهاية الأسبوع اعتباراً من يوم الجمعة وحتى يوم الأحد، تنفيذاً للقرارات والتوجيهات الصادرة عن المجلس التنفيذي للإمارة تماشياً مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز موقعها التنافسي لمختلف القطاعات، وعليه يبدأ تطبيق نظام العمل الجديد اعتباراً من 1 يناير 2022.

وأوضح التعميم الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه أن مواعيد العمل الرسمية لموظفي حكومة الشارقة تبدأ من يوم الاثنين إلى يوم الخميس أسبوعياً من الساعة السابعة والنصف صباحاً حتى الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر.

ولفت إلى أن للجهة الحكومية تحديد بداية الدوام ونهايته صباحاً أو مساء وفقاً لنظام وحاجة العمل، وبما لا يقل عن ثماني ساعات يومياً، إلا إذا اقتضت مصلحة العمل تخفيض عدد ساعات العمل بما يقل عن ثماني ساعات يومياً، وفي هذه الحالة يتم خصم المدة المخفضة من مدد تصاريح خروج الموظفين لمتابعة الدراسة أو ساعات الرضاعة.

وأضاف التعميم أنه لابد أن يلتزم الموظف بنظام المناوبة بالمواعيد المقررة بالجهة الحكومية، وفي حال الانقطاع أو التأخير عن العمل خلالها تسري بشأنه الضوابط المعمول بها في هذا الشأن.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news