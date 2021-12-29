الامارات | رفع سعة مواقف شاطئ جميرا إلى 307 مركبات

شكرا لقرائتكم خبر عن رفع سعة مواقف شاطئ جميرا إلى 307 مركبات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفعت هيئة الطرق والمواصلات سعة مواقف المركبات لمرتادي شاطئ جميرا إلى 307 مواقف خاضعة للرسوم، في منطقتي جميرا وأم سقيم.

وتوزعت مواقف المركبات على أربع ساحات، امتدت على طول شاطئ جميرا، لخدمة مرتادي المنطقة، وتسهيل وصولهم لمرافق الشاطئ والممشى من مسافات قريبة من مواقف المركبات.

وعملت الهيئة خلال الأسابيع الأخيرة، ضمن خططها التوسعية في عدد مواقف المركبات، على إضافة مواقف جديدة، ورصف وتجهيز وتوسعة مساحات المواقف في منطقتي جميرا 3 وأم سقيم، ليصل مجموع عدد المواقف إلى 307 مواقف موزعة على أربع ساحات، حيث ضمت الساحتان الأولى والثانية في منطقة جميرا الثالثة 157 موقفاً، وشملت الساحة الثالثة في منطقتي أم سقيم الأولى والثانية 93 موقفاً، واحتوت الساحة الرابعة في منطقة أم سقيم الثالثة على 57 موقفاً.

كما توجد على جوانب الساحات لوحات إرشادية بمواقف المركبات، لتنبيه السائقين إلى الأماكن المسموح وقوف المركبات فيها، وتعريفهم بالطرق السهلة والميسرة لعملية دفع التعرفة المرورية للمواقف، حيث يمكن دفع التعرفة بوسائل عدة، تتضمن الدفع بالعملة النقدية، أو باستخدام بطاقة نول في الأجهزة المخصصة والموزعة في أرجاء المواقف، بالإضافة إلى الدفع من خلال تطبيق الهيئة على الهواتف الذكية RTA Dubai والرسائل النصية القصيرة، وتطبيق «اتس أب».

وتسعى الهيئة بالتنسيق مع بلدية دبي، إلى تخصيص مساحات إضافية لمواقف المركبات، خلال الفترة المقبلة، ضمن المشروعات المشتركة لتطوير المنطقة، وتوفير أفضل الخدمات للمقيمين في المنطقة نفسها أو المرتادين للاستمتاع بالشاطئ.

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