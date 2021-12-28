الامارات | «الطوارئ والأزمات» تُحدّث إجراءات الدخول إلى أبوظبي من داخل الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الطوارئ والأزمات» تُحدّث إجراءات الدخول إلى أبوظبي من داخل الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي عن تحديث إجراءات الدخول إلى الإمارة من داخل الدولة، واعتمدت اللجنة تطبيق شرط حالة المرور الأخضر للمطعمين، ونتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف لغير المطعمين، واعتمدت استخدام نظام «EDE» للكشف السريع، لرصد الحالات المحتملة إصابتها بفيروس «كوفيد-19».

وأوضحت اللجنة أنه اعتباراً من الغد، سيتم استخدام أجهزة المسح بتقنية نظام «EDE» المعتمدة على التكنولوجيا المتطورة لرصد الحالات المحتملة إصابتها بفيروس «كوفيد-19»، وتطبيق شروط جديدة، تعزيزاً للإجراءات الاحترازية، وحفاظاً على الصحة العامة.

وبموجب هذا التحديث، يتوجب إبراز حالة «المرور الأخضر» على تطبيق الحصن بالنسبة للفئات التي حصلت على التطعيم، وإظهار نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف PCR، لم يمضِ على استلامها أكثر من 96 ساعة، بالنسبة للفئات غير المُطعمة، بجانب خضوع جميع الأفراد عند الدخول إلى الإمارة لمسح سريع وبسيط بنظام «EDE»، بواسطة الهاتف المتحرك، حيث يقوم المسؤول عن تشغيل النظام بمسح سريع لوجه الشخص المعني في ثوانٍ معدودة.

وأفادت اللجنة بأنه في حال وجود شكوك حول إصابة الشخص بفيروس «كوفيد-19»، يتم تحويل الشخص إلى مركز للفحص الميداني في النقطة نفسها، لإجراء اختبار مجاني للأجسام المضادة، حيث يحدد الفحص السريع مدى وجود أجسام مضادة لفيروس «كوفيد-19»، وذلك من خلال أخذ عينة مسحة الأنف من الشخص، وتوضع في جهاز يحدد مدى الإصابة بالفيروس، مشيرة إلى أن إجراء الفحص السريع مجاني ومن دون مقابل، وتظهر نتيجته في غضون 20 دقيقة، وينطبق هذا الإجراء على جميع القادمين إلى إمارة أبوظبي من داخل الدولة.

وفي حال كانت نتيجة الفحص السريع للأجسام المضادة إيجابية، وكان الشخص المعني مقيماً في إمارة أبوظبي، تطبق الإجراءات والإرشادات الرسمية بشأن العزل الصحي، حيث يتم استخدام السوار الإلكتروني على الحالات الإيجابية، مع الالتزام بالعزل، سواء داخل المنزل أو مكان آخر مناسب لهذا الغرض، أما في حال كان الشخص الذي جاءت نتيجته إيجابية مقيماً خارج إمارة أبوظبي، فيُطلب منه العودة إلى الإمارة التي يقيم فيها، مع إشعار الجهات الصحية بنتيجته.

مزايا تقنية «EDE»

أكدت دائرة الصحة في أبوظبي أن تقنية «EDE» تتمتع بمزايا تسمح باكتشاف احتمال الإصابة بفيروس «كوفيد-19»، من خلال قياس الموجات الكهرومغناطيسية التي تتغير عند وجود جزيئات الحمض النووي الريبي «RNA» لفيروس في جسم الشخص، وبالتالي توفر نتائج فورية عن طريق مسح الأشخاص المحتملة إصابتهم عن بُعد، من دون تصوير أو تسجيل.

وأشارت إلى أن جهاز الفحص «EDE» غير مجهز تماماً لتخزين أي بيانات أو معلومات، لذلك لا يمكنه الاحتفاظ بصور أو ينتهك أي خصوصية لمن يجرون الفحص، كما يعتبر فحص «EDE» تقنية تكميلية وليست بديلة عن الفحص التقليدي PCR، إلا أن تطبيق هذه التقنية يسهم إلى حد كبير في العودة إلى الحياة الطبيعية، موضحة أنها تستخدم للكشف عن الإصابة بالفيروس عبر تطبيق إلكتروني باستخدام الهاتف المحمول، حيث يقوم بمسح الشخص خلال ثلاث ثوانٍ، والتعرف إلى سلبية أو إيجابية الفيروس في جسم الشخص، بهدف تعزيز الإجراءات الوقائية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news