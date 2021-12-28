الامارات | استمرارية التعليم وجهاً لوجه في مدارس دبي الخاصة

شكرا لقرائتكم خبر عن استمرارية التعليم وجهاً لوجه في مدارس دبي الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 28 ديسمبر 2021



هيئة المعرفة والتنمية البشرية: استمرارية التعليم وجهاً لوجه في المدارس الخاصة بدبي للفصل الدراسي الثاني، مع وقف الأنشطة الصفية واللاصفية الجماعية وكذلك منع التجمعات والرحلات المدرسية وإغلاق المقاصف لأول أسبوعين من الفصل الدراسي.

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