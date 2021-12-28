الامارات | "طوارئ وأزمات أبوظبي" تعتمد نظام "التعليم عن بعد" لأول أسبوعين من الفصل الثاني

شكرا لقرائتكم خبر عن "طوارئ وأزمات أبوظبي" تعتمد نظام "التعليم عن بعد" لأول أسبوعين من الفصل الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في أبوظبي نظام "التعليم عن بعد" لأول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني، لضمان العودة الآمنة للطلبة إلى المدارس، وتعزيزاً للإجراءات الاحترازية. التفاصيل تباعاً. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App