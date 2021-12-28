الامارات | "بيئة أبوظبي" ترصد ثعلب روبل في الصحاري النائية بالإمارة

شكرا لقرائتكم خبر عن "بيئة أبوظبي" ترصد ثعلب روبل في الصحاري النائية بالإمارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة البيئة أبوظبي، عن رصد وجود ثعلب روبل، المعروف أيضًا باسم ثعلب الرمال، بشكل رئيسي في الصحاري الرملية النائية في أبوظبي، مشيرة إلى أنه تم رصده سابقًا في الأجزاء الجنوبية الغربية من أبوظبي، ما يسلط الضوء على ازياد عدد ثعلب روبل في المنطقة.

وتفصيلاً، يعتبر ثعلب روبل، والمعروف أيضاً باسم ثعلب الرمال، هو واحد من ثلاثة أنواع من الثعالب المنتشرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتراوح لونه من الرملي إلى الرمادي الباهت مع آذان كبيرة تشبه الخفافيش، وخضم (مقدمة الفم) قصير وذيل طويل وكثيف، وهو حيوان صغير، يزن أقل من كيلوغرامين، يعيش في أوكار ويتغذى على الثدييات الصغيرة والزواحف واللافقاريات، كما يعتبر من الأنواع النادرة جداً ولا يسهل رؤيتها في البرية.

وأشارت الهيئة، إلى أنه رصدت ثعلب روبل من خلال كاميرات خاصة للتصوير عن بُعد تلتقط الصور تلقائياً عند مرور أي جسم من أمامها. وتعمل هذه الكاميرات على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع 24/‏‏‏7، وتتميز بوجود فلاش يصدر الأشعة تحت الحمراء غير المرئية، وذلك لتجنب إخافة الحيوانات عند تصويرها.

ولفتت الهيئة أن كاميرات المراقبة الخاصة بها أتاحت لها منذ عام 2011، التقاط مشاهد 28 نوعاً مختلفاً من الثدييات في 200 موقع، مشيرة إلى أن هذه البيانات توفر الفرصة لتعزيز جهود التتبع والمراقبة الفعّالة للأنواع النادرة في المناطق الصعبة والنائية، حيث يساعد ذلك الهيئة في الحفاظ عليها وحمايتها للأجيال القادمة.

وأوضحت الهيئة، أن وحدة تقييم ومراقبة التنوع الحيوي البري التابعة للهيئة تقوم بإجراء مسوحات للتعرف على ملامح التنوع البيولوجي بأبوظبي، حيث تعتمد الهيئة بشكل كبير على أحدث الأدوات والتقنيات في تقييم التنوع البيولوجي في إمارة أبوظبي، حيث ساعد استخدام كاميرات التصوير عن بُعد في مراقبة أنواع الثدييات الرئيسية وفي توثيق الأنواع المراوغة.

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