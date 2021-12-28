الامارات | غرامة 3 آلاف درهم لعدم الالتزام بلبس الكمامة

شكرا لقرائتكم خبر عن غرامة 3 آلاف درهم لعدم الالتزام بلبس الكمامة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وبرئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، الإجراءات الوقائية لاحتفالات رأس السنة..

وهي كالتالي:

• الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بما يحفظ على جميع أفراد المجتمع سلامتهم وصحتهم

• الحفاظ على التباعد الاجتماعي

• الالتزام بارتداء الكمامات في جميع الأماكن سواء المفتوحة أو المغلقة، وسيتم تطبيق الغرامة بقيمة 3000 درهم على المُخالف

• المجتمع هو الشريك الأهم والمسؤول الأول عن التصدي للجائحة والحفاظ على صحة الجميع

التفاصيل تباعاً.

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