الامارات | رئيس الدولة يصدر مرسوماً بمنح لانا زكي نسيبة درجة وزير

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يصدر مرسوماً بمنح لانا زكي نسيبة درجة وزير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، مرسوماً اتحادياً بمنح السفير فوق العادة مفوض لانا زكي نسيبة مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة درجة "وزير".

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