الامارات | جامعة محمد بن راشد للطب توفّر منحاً للدراسات العليا

شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة محمد بن راشد للطب توفّر منحاً للدراسات العليا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية عن تقديم منح دراسية تغطي نسبة 50% من الرسوم الدراسية لبرامج ماجستير العلوم في العلوم الطبية الحيوية، وبرامج الدراسات العليا في تمريض الأطفال، وتمريض القلب والأوعية الدموية، فضلاً عن تمويل كامل لبرنامج الدكتوراه في العلوم الطبية الحيوية.

وتقدم الجامعة برامج البكالوريوس والدراسات العليا من خلال كلياتها الثلاث، كلية الطب وكلية التمريض والقبالة وكلية حمدان بن محمد لطب الأسنان وعمادة البحث العلمي والدراسات العليا، وذلك بهدف جذب أكثر الطلاب موهبة، دون أن تقف الصعوبات المادية في طريقهم.

كما تقدم الجامعة خمسة برامج للدراسات العليا في كلية حمدان بن محمد لطب الأسنان، ومستشفى دبي للأسنان، وهي: ماجستير علاج جذور الأسنان، وماجستير تقويم الأسنان، وماجستير طب أسنان الأطفال، وماجستير علوم اللثة، وماجستير الاستعاضات السنية، ولايزال باب القبول التسجيل في هذه التخصصات للعام الدراسي 2022-2023 مفتوحاً حتى تاريخ الثالث من فبراير المقبل.

وتقدم الجامعة برنامج الإقامة في علاج جذور وعصب الأسنان المعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الذي يمنح الطلاب فرصة فريدة للخضوع لدورات تدريبية وتعليمية متقدمة في هذا المجال، حيث يستمر التسجيل فيه إلى الثالث من فبراير المقبل.

كما تقدم الجامعة برنامج الامتياز في طب الأسنان، وهو الأول من نوعه في مؤسسة تعليمية في إمارة دبي، مدته عام واحد، بهدف توسيع آفاق الخريجين الجدد من كلية طب الأسنان، وإتاحة الفرص لهم كي يقدموا رعاية سنية شاملة، تركز على احتياجات المريض. ويُفتح باب التسجيل في البرنامج من السابع من فبراير إلى 29 مايو المقبلين.

ويحظى الراغبون في الحصول على شهادة الدكتوراه بفرصة التسجيل في برنامج الدكتوراه في العلوم الطبية الحيوية، أول برامج الدكتوراه في الجامعة، والذي تم تصميمه للاستفادة من المقومات العلمية للجامعة، مع التركيز على موضوعات واسعة في مجال العلوم الطبية والعلوم الطبية الحيوية.

ويمكن التسجيل في البرنامج لحملة شهادة الماجستير في أحد الموضوعات المرتبطة بهذا البرنامج، مثل علوم الحياة والعلوم الصحية، بشرط حصولهم على معدل إجمالي تراكمي (3 من 4)، كما يتم النظر في طلبات المتقدمين من حملة شهادة البكالوريوس في أحد الموضوعات المرتبطة مع معدل إجمالي تراكمي (3.7 من 4)، وتمنح الأولوية للمتقدمين من أصحاب الخبرة في مجال البحث العلمي، أو الحاصلين على درجة ممتازة في الاختبار العام لتحديد مستوى القبول للدراسات العليا.

وقالت مدير التطوير والمستقبل في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، شما الرفيع، إن «مبادرة المنح الدراسية جاءت لتشمل المزيد من برامج الدراسات العليا، تماشياً مع استراتيجية حكومة الإمارات الساعية لجذب المواهب والحفاظ عليها، ونؤكد التزامنا بإزالة الحواجز أمام التعلم المستمر».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news