الامارات | «نافس»: تعزيز التوطين في مجال التمريض بمِنَح دراسية

شكرا لقرائتكم خبر عن «نافس»: تعزيز التوطين في مجال التمريض بمِنَح دراسية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، غنام المزروعي، أنه بناء على توجيهات من القيادة، سيطلق برنامج «نافس» عدداً من المبادرات، بما في ذلك البرنامج الوطني للرعاية الصحية، والذي يهدف إلى تأهيل المواطنين في مجال التمريض من خلال المنح الدراسية المدفوعة.

ودعا المزروعي، المواطنين إلى الاستفادة من برنامج «نافس» في مجالات التمريض للتمتع بالمزايا المقدمة لهذا القطاع، وكذلك لاستكشاف التخصصات المهنية المختلفة المقدمة في هذا المجال.

وأشاد المزروعي بجهود المؤسسات الاستثمارية الرائدة في المجال الطبي في تقديم المزايا والحوافز لاستقطاب المواطنين الإماراتيين المؤهلين والموهوبين، وتعزيز مساهمتهم في القطاع الصحي الذي وصل إلى مستويات عالمية.

وقال إن «موظفي الرعاية الصحية كانوا في الخطوط الأمامية وفي طليعة المعركة ضد (كوفيد-19)، الذين اعتبرهم المجتمع بأكمله أبطالاً كانعكاس لدورهم الحيوي».

إلى ذلك، أعلنت مجموعة «في بي إس» للرعاية الصحية، عن توسيع نطاق برنامجها لتنمية واستقطاب المواهب الإماراتية بهدف توفير المزيد من الفرص المهنية للمواطنين، وذلك في إطار دعم ومشاركة المجموعة في برنامج «نافس» لتعزيز التوطين في القطاع الخاص.

وأفادت المجموعة، بأنها وضعت خطة لخلق مزيد من الفرص للمواهب والكفاءات من المهنيين الإماراتيين العاملين في القطاع الصحي والطبي، مؤكدة أن الكوادر الوطنية تمتلك قدرة عالية ومميزات كبيرة لتعزيز مساهمتها في القطاع الخاص بصفة عامة والقطاع الصحي بصفة خاصة.

وأضافت أنها عقدت اجتماعاً مفتوحاً للمهنيين الإماراتيين في مستشفى برجيل في أبوظبي، للاستماع إلى تجاربهم والبحث عن اقتراحاتهم في جعل وظائف القطاع الخاص أكثر جاذبية للمواطنين الإماراتيين المؤهلين مهنياً.

وحضر الاجتماع طلاب في الطب، بالإضافة إلى المسؤولين والإداريين في مستشفيات برجيل على مستوى الدولة.

من جهته، أعلن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة «في بي إس»، الدكتور شمشير فاياليل، عن وضع خارطة طريق لتنفيذ برنامج «نافس» عبر المجموعة، وذلك بناءً على الآراء والتعليقات والمقترحات المقدمة من الموظفين الإماراتيين وطلاب الطب، سواء من العاملين في المجموعة منذ سنوات عدة أو الذين يتلقون برنامجهم التدريبي لدى المجموعة.

ولفت إلى أن إدارة «في بي إس»، بدأت الاتصال والتنسيق مع «نافس» لتعزيز التوطين في القطاع الخاص، متابعاً أن «هدف هذا الاجتماع الاستماع إلى آراء العاملين والشباب الإماراتيين المحترفين، وفهم كيف يمكننا تلبية تطلعاتهم».

وأكد أن دعم جميع المواهب والكوادر الإماراتية الشابة للتميز في حياتهم المهنية أولوية، مشيراً إلى أن الكوادر الشابة الإماراتية ستحظى بدعم من الخبرات الموجودة لدى المجموعة، لتمكينهم من تصميم حياتهم المهنية بطريقة متميزة وإعدادهم ليصبحوا رؤساء تنفيذيين ناجحين يصنعون فرقاً في المجتمع.

بدوره، أكد رئيس تطوير الأعمال في «في بي إس»، عمران الخوري، أن المجموعة تهدف إلى جذب المزيد من المواهب المحلية إلى الوظائف الطبية، وتوظيف عدد كبير من الإماراتيين في الـ(3-5) سنوات المقبلة، بهدف بناء نظام رعاية صحية قوي وتلبية متطلبات الموارد البشرية من خلال تمكين المواهب المحلية وتدريبها لتقديم وإبراز قدراتهم وكفاءاتهم الكبيرة.

وشهد الاجتماع الذي عقدته «في بي إس»، الاستماع إلى آراء ومشاركة الكوادر الوطنية العاملة لدى المجموعة، وخبرتهم في العمل بالقطاع الصحي الخاص.

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