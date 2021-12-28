الامارات | مدارس خاصة: جدول الحصص الجديد لن يرهق الطلبة وذويهم

شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس خاصة: جدول الحصص الجديد لن يرهق الطلبة وذويهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبلغت مدارس خاصة في الإمارات الشمالية تطبق المناهج الأجنبية «الإمارات اليوم» أنها مازلت تدرس جدول الحصص اليومي الجديد بخصوص الدوام أربعة أيام ونصف اليوم، وإمكانية إلغاء الخمس دقائق بين الحصص الدراسية أو إلغاء وقت الراحة الثاني واعتماد وقت راحة واحد فقط مدته 15 دقيقة طوال اليوم الدراسي، بما يتناسب مع تطلعات ذوي الطلبة واقتراحاتهم وأوقاتهم فراغهم، وبما يلائم النظام الإداري والتعليمي للمدارس.

وأوضحت أنها تسعى ليكون جدول الحصص الدراسي الجديد غير مرهق للطبلة وذويهم ولا يشكل ضغطاً أو عبئاً إضافياً عليهم، حيث أن زيادة ساعات الدوام الدراسي أو إضافة حصة إضافية للجدول اليومي قد يرهق الطلبة والكوادر التعليمية، لذلك يتم دراسة جميع الخيارات على أن يتم اعتماد جدول الحصص الدراسي اليومي قبل بداية الفصل الدراسي الثاني المقرر يوم الإثنين المقبل.

وأضافت أنه تم إبلاغ ذوي الطلبة بإلزامية حصول جميع الطلاب فوق 12 سنة على مسحة PCR سلبية بصلاحية لا تتعدى 72 ساعة قبل بداية الدوام الدراسي يوم الاثنين المقبل، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية مع بداية الفصل الدراسي الثاني بشكل كامل في جميع مرافق المدارس للحد من انتشار فيروس كورونا بين الطلبة والكوادر التعليمية.

وتابعت أنه يجب على جميع الطلبة ارتداء الكمامات قبل الدخول إلى بوابات المدارس وإحضار كمامات إضافية تحسباً لأي ضرر يصيب الكمامات التي يستخدمها الطلبة، وعدم أخذ أي كمامات من الطلبة حال سقوط أي كمامة من الطالب على الأرض أو تعرضها للتلوث أو التلف.

وأوضحت أنه يجب على كل طالب إحضار علبة معقم سائل معه للفصل الدراسي وإجراء تعقيم لليدين عند استخدام الأدوات والمستلزمات الدراسية أو عند الذهاب إلى الحمامات وعند لمس المرافق العامة في المدرسة، إضافة إلى عدم مشاركة أدواته التعليمية مع أي طالب، وعدم مشاركة أو تناول أي مشروبات أو وجبات غذائية من أي طالب آخر حفاظاً على الصحة والسلامة العامة.

وأضافت أن يعفي من الحضور للدوام المدرسي ويحول إلى التعليم عند بعد، الحالات المرضية المؤكدة بتقارير طبية معتمدة من الجهات الحكومية، إضافة إلى الطلبة غير القادرين على الحضور للمدرسة نتيجة تواجدهم في إمارة أخرى أو وجودهم خارج الدولة.

وأشارت إلى أنه يستثنى من الحضور للدوام المدرسي الواقعي، من يعاني من أمراض صدرية أو حساسية شديدة أو مصاب بالإنفلونزا أو بفيروس كورونا، شرط أن يقوم الطالب بإرسال الشهادة المرضية أو التقرير الطبي إلى المشرف على الفصل الدراسي قبل بداية الدوام الدراسي، حتى ترصد المدارس عدد طلبة التعليم عن بعد لاتخاذ الإجراءات الإدارية والإلكترونية اللازمة بهدف الحفاظ على المسيرة التعليمية واقعياً وافتراضياً.

• يجب على جميع الطلبة ارتداء الكمامات قبل الدخول إلى بوابات المدارس.

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