الامارات | «الصحة» تقدم 20.5 ألف جرعة من لقاح «كوفيد-19»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تقدم 20.5 ألف جرعة من لقاح «كوفيد-19» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 20 ألفاً و492 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 22 مليوناً و506 آلاف و696 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 227.56 جرعة لكل 100 شخص.

ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19»، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات، والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».

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