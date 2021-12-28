الامارات | 1732 إصابة جديدة بـ «كورونا».. وشفاء 608.. وحالة وفاة

شكرا لقرائتكم خبر عن 1732 إصابة جديدة بـ «كورونا».. وشفاء 608.. وحالة وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ‌‎سجّلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 1732 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وشفاء 608 حالات جديدة لمصابين بـ«كورونا»، ووفاة حالة بتداعيات الإصابة بالفيروس.

وأفادت بأنه، تماشياً مع خطة توسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا والمخالطين لهم، وعزلهم، تم إجراء 325 ألفاً و97 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎وأضافت أن تكثيف إجراءات التقصي، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، أسهما في الكشف عن 1732 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 753 ألفاً و65 حالة.

‌‎وأعلنت عن وفاة حالة مصابة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2159 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 608 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 741 ألفاً و933 حالة.

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