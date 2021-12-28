الامارات | «استشاري الشارقة» يجيز الموازنة المالية لحكومة الإمارة

شكرا لقرائتكم خبر عن «استشاري الشارقة» يجيز الموازنة المالية لحكومة الإمارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع القانون بشأن موازنة دوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية لعام 2022 خلال جلسته السادسة التي عقدها أول من أمس بمقره في مدينة الشارقة ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر.

وبدأت أعمال المجلس التي ترأسها رئيس المجلس علي ميحد السويدي بالتصديق على مضبطة الجلسة الخامسة وبعدها ناقش المجلس في جلسة سرية التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس.

وقال مدير عام الدائرة المالية المركزية وليد إبراهيم الصايغ في كلمة إن العمل متواصل وفق منظور موحد وتحت مظلة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة من أجل تحقيق المزيد من الرقي والرفاهية والازدهار لإمارة الشارقة.

وتابع: «يمثل عرض الموازنة العامة على المجلس الاستشاري أحد هذه المحطات الاستراتيجية لأطر التعاون والترسيخ لبنية مؤسساتية رصينة تضمن التكامل بين الأطر التشريعية والأدوات التنفيذية».

وأشار إلى أن هذه الخطوة في إطار توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة الهادفة إلى تطوير منظومة العمل المالي الحكومي بالإمارة باستخدام أفضل التقنيات في أنظمة العمل المالي الحكومي.

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