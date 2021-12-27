الامارات | مواطن يعثر على طائر غريب قرب مزرعته ويستدعي الجهات المختصة

شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يعثر على طائر غريب قرب مزرعته ويستدعي الجهات المختصة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقت هيئة الفجيرة للبيئة استدعاء هاتفي من مواطن يفيد بوجود طائر غريب بالقرب من مزرعته، وتبينت الهيئة لاحقاً أنه طائر يندر تواجده في الدولة وهو من نوع «السبد الأوروبي».

وأفادت الهيئة بأنها استطاعت بالتعاون مع أحد المواطنين من اكتشاف طائر «السبد الأوروبي»، بعدما عثر عليه المواطن بالقرب من مزرعته وتمكن من إمساكه وتسليمه للفريق المختص لمعاينته والاهتمام به، منوهه بالوعي البيئي لصاحب البلاغ الذي أسهم في سرعة توجه الفريق إلى الموقع، من أجل فحص الطائر وتأكيد نوعه، واصطحابه الى المختبر للاطمئنان على وضعه الصحي، وتسجيل القياسات اللازمة.

ووضعت الهيئة سوار الوسم الخاص بالهيئة عليه لإثبات تسجيل مروره في إمارة الفجيرة إذا ما تم اكتشافه وتسجيله في مكان آخر لاحقاً من قبل الجهات المعنية، مشيرةً إلى أن الطائر الذي عثر عليه المواطن يعرف باسم «السبد الأوروبي» هو طائر مهاجر يتقن التمويه بشكل كبير، وينشط خلال الليل، وتندر رؤيته، ويمكن أن يكون نائما خلال النهار بين الأعشاب وينطلق عند اقتراب أحد منه لتغيير مكانه بسبب إحساسه بالخطر، شكله يقارب شكل الوقواق أو الصقر، ولكن ريشه مبهم يظهره بشكل أوراق الأشجار الميتة.

ودعت الهيئة أفراد المجتمع المساعدة في الحفاظ على هذه الأنواع الجميلة التي تزور الإمارة خلال هجرتها السنوية، والتواصل مع قنوات الاتصال في الهيئة في حال رصد أي نوع غريب أو غير عادي من الطيور أو الحيوانات.

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