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الامارات | حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير دولة إسرائيل

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رأس الخيمة ■ وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير دولة إسرائيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور الشيخة آمنة بنت سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، بقصر سموه في مدينة صقر بن محمد، أمس، سفير دولة إسرائيل لدى الدولة أمير حايك، الذي قدم للسلام على سموه مع الوفد المرافق له، بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالسفير، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يسهم في دفع علاقات التعاون الثنائي بين البلدين على مختلف الصعد.

من جانبه عبّر حايك عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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