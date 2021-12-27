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الامارات | انخفاض في درجات الحرارة

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أبوظبي ■ وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض في درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق خصوصاً الشمالية والشرقية والساحلية، وانخفاض درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خصوصاً على البحر.

كما توقع المركز أن يكون الموج في الخليج العربي مضطرباً، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:22 والمد الثاني عند الساعة 08:13 والجزر الأول عند الساعة 11:52 والجزر الثاني عند الساعة 00:50.

وفي بحر عمان الموج خفيف إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:26 والمد الثاني عند الساعة 03:30 والجزر الأول عند الساعة 09:52 والجزر الثاني عند الساعة 20:37.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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