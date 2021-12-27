الامارات | «الصحة» تحذّر من منتجات طبية تسبب أضراراً لمستخدميها

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تحذّر من منتجات طبية تسبب أضراراً لمستخدميها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من منتجات طبية، فيها خلل فني قد يؤثر سلباً على صحة المرضى أثناء استخدامها، وأوصت كل الجهات الصحية باتخاذ اللازم تجاه هذه المنتجات، وسحبها من الأسواق.

وتفصيلاً حذرت الوزارة من إحدى تشغيلات الوسيلة الطبية «VACUTAINER BLOOD COLLECTION TUBE»، بسبب احتمالية نقص ملء الأنابيب إلى نسبة غير صحيحة من المواد المضافة إلى الدم، ما قد يؤدي إلى نتائج اختبار خاطئة قد تؤدي بدورها إلى التشخيص أو العلاج غير الصحيح، وأوصت باتخاذ الجهات الصحية الإجراءات اللازمة حيال سحب التشغيلة المذكورة للمنتج، التي تحمل رقم «0316293».

وحذرت الوزارة في تعميم آخر من 10 تشغيلات من المنتج الطبي «hurricane rx biliary balloon dilatation catheter» وهو مخصص لاستخدام ممارسي الرعاية الصحية الأولية، بسبب الشكاوى المبلغ عنها من الثقوب في البالون، حيث قد يلاحظ المستخدم أن البالون إما يفقد الضغط بسرعة أو يفشل في اكتساب الضغط أو الحفاظ عليه، ما قد يشكّل خطراً على صحة المرضى أثناء الاستخدام.

وفي تعميم ثالث كشفت الوزارة عن تنفيذ الشركة المصنعة للمنتج الطبي «Puritan Bennett 980 series Ventilator»، وجاء هذا السحب بسبب التهوية الميكانيكية، حيث عانى مريض مضاعفات في القلب والجهاز التنفسي وتوفي بعد ثلاثة أيام، وكشفت التحقيقات أن السبب الجذري كان بسبب خطأ في التصنيع.

وأكدت الوزارة أن كل المنتجات الطبية في الدولة تخضع لعمليات رقابة وتدقيق مستمرة، فضلاً عن التواصل المستمر مع مؤسسات ومنظمات عالمية وإقليمية لتبادل المعلومات الصحية حول المنتجات، واتخاذ الإجراءات المناسبة في ضوء ذلك.

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