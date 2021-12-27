الامارات | «قرقاش الدبلوماسية» تعقد برنامجاً تدريبياً لدبلوماسيين موريتانيين

شكرا لقرائتكم خبر عن «قرقاش الدبلوماسية» تعقد برنامجاً تدريبياً لدبلوماسيين موريتانيين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي أخيراً، برنامجاً تدريبياً لمجموعة من الدبلوماسيين من الجمهورية الإسلامية الموريتانية بهدف تزويدهم بأحدث المعارف والمهارات التي تتطلبها دبلوماسية القرن الحادي والعشرين، وكذلك تعريفهم بالنهج المميز الذي تطبقه دولة الإمارات إزاء التعاون مع المجتمع الدولي.

وعلى مدار أربعة أيام، شارك 15 دبلوماسياً موريتانياً في مجموعة من الجلسات التدريبية ناقشت موضوعات كالتعاون الدولي، والتعامل مع الثقافات المتعددة، واتفاقية فيينا، وفن التواصل الدبلوماسي، وتجربة دولة الإمارات في مكافحة العنف والتطرف. وشارك في تقديم البرامج التدريبية باقة من أبرز الأكاديميين والدبلوماسيين من الأكاديمية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي ومركز هداية.

وتعرف الدبلوماسيون المشاركون في هذا البرنامج إلى أهمية الدور الذي تلعبه العلاقات والشراكات الاستراتيجية الثنائية ومتعددة الأطراف في تحقيق النجاحات الدبلوماسية، وكذلك على الأساليب المتبعة في التواصل الفعال مع الثقافات المختلفة، ومهارات إدارة الحوار والتعرف إلى آليات التعامل مع الأسئلة الحرجة.

كما تطرق البرنامج التدريبي إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات وأبرز المنظمات القانونية المرتبطة بها، كما استعرض دور دولة الإمارات في مكافحة الإرهاب وجهودها المبذولة سعياً لمكافحة تهديدات التطرف المقترن بالعنف.

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