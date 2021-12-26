الامارات | «طرق دبي» تعلن ساعات العمل الرسمي الجديدة لتقديم خدماتها

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تعلن ساعات العمل الرسمي الجديدة لتقديم خدماتها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي ساعات العمل الرسمي الجديدة في مكاتبها وفي مراكز تقديم خدماتها المختلفة المنتشرة في عموم الإمارة؛ انسجاماً مع قرار حكومة إمارة دبي تغيير نظام العمل الأسبوعي في الإمارة ليتوافق مع النظام الجديد في الحكومة الاتحادية، على أن يبدأ تطبيق النظام الجديد لساعات العمل الرسمي اعتباراً من يوم 3 يناير المقبل.

وستكون ساعات العمل في المكاتب الرئيسة لهيئة الطرق والمواصلات من يوم الإثنين حتى يوم الجمعة من كل أسبوع، وستكون عطلة نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد، على أن تكون ساعات الدوام اليومي من 7:30 صباحاً إلى 3:30 بعد الظهر، عدا يوم الجمعة، الذي سيكون الدوام الرسمي فيه من 7:30 صباحاً إلى 12:00 ظهراً.

وستكون ساعات عمل مراكز مزوّدي الخدمة (الفحص الفني) من الأحد إلى الخميس بدوام كامل كما هو معمول به حالياً، وسيكون يوم السبت عطلة رسمية لهذه المراكز، وسيكون العمل في يوم الجمعة من الساعة (4:00) عصراً إلى (9:00) مساء.

وستكون ساعات عمل مراكز إسعاد المتعاملين التابعة للهيئة من الإثنين إلى الخميس بدوام كامل كما هو معمول به حالياً، من الساعة (8:00) صباحاً إلى الساعة (7:30) مساءً، وسيكون يوما السبت والأحد عطلة رسمية أسبوعية لهذه المراكز. أما ساعات العمل لمراكز إسعاد المتعاملين في يوم الجمعة فستكون من الساعة (8:00) صباحاً إلى (12:00) ظهراً.

وستكون ساعات تشغيل مترو دبي بخطيه الأحمر والأخضر من الإثنين إلى الخميس من الساعة (5:00) صباحاً إلى (1:15) صباح اليوم التالي. وستكون ساعات تشغيل المترو من الجمعة إلى السبت من الساعة (5:00) صباحاً إلى (2:15) صباح اليوم التالي، وسيكون التشغيل يوم الأحد من الساعة (8:00) صباحاً إلى (1:15) صباح اليوم التالي.

أما ساعات تشغيل ترام دبي فستكون من الإثنين إلى السبت من الساعة (6:00) صباحاً إلى (1:00) صباح اليوم التالي، وساعات تشغيله يوم الأحد من الساعة (9:00) صباحاً إلى (1:00) صباح اليوم التالي.

وستكون ساعات تشغيل الحافلات العامة (باص دبي) من الإثنين إلى الخميس، وأيام الجمعة والسبت والأحد حسب نظام جدولة الحافلات وبما يتناسب مع الطلب على الخدمة.

وفي ما يَخُصُّ المواقف العامة، سيتم العمل بالنظام الحالي حتى إشعار آخر، حيث ستكون المواقف العامة مجاناً أيام الجمع والإجازات الرسمية.

أما بالنسبة للجسر العائم، فستكون أوقات الإغلاق الجديدة من الساعة 10 من مساء يوم السبت إلى 6:00 من صباح يوم الإثنين، لتوفير الوقت المناسب للنشاطات الملاحية والقوارب السياحية وأعمال صيانة الجسر بدءاً من تاريخ 2 فبراير 2022.

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