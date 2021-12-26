الامارات | طقس غائم جزئياً مع احتمال سقوط الأمطار في الأيام المقبلة

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس غائم جزئياً مع احتمال سقوط الأمطار في الأيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس على الدولة في الأيام المقبلة غائماً ورطباً، مع احتمال تشكل ضباب، مع فرص لسقوط المطار.

وتوقع أن يكون الطقس، اليوم، غائماً جزئياً بوجه عام، وتزداد كميات السحب على الجزر وبعض المناطق الشمالية، وقد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، مثيرة الغبار أحياناً، خاصة غرباً.

وأوضح المركز في بيان أن الموج في الخليج العربي يكون متوسطاً إلى مضطرب، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:19، والمد الثاني عند الساعة 07:26، والجزر الأول عند الساعة 10:22، والجزر الثاني عند الساعة 00:04. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:54، والمد الثاني عند الساعة 02:46، والجزر الأول عند الساعة 08:48، والجزر الثاني عند الساعة 19:48.

وتوقع أن يكون الطقس ليوم الاثنين غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق، خاصة الشمالية والشرقية والساحلية، مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة غرباً، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، خاصة على البحر، سرعتها من 15 إلى 25 وتصل إلى 40 كم/س. وحالة البحر مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون الطقس يوم الثلاثاء غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق، خاصة الشمالية والشرقية والساحلية. وأن تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة ونشطة أحياناً على البحر مع السحب، سرعتها من 15 إلى 25، تصل إلى 40 كم/س، وحالة البحر متوسط الموج قد يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

أما يوم الأربعاء فيتوقع أن يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار على الجزر وبعض المناطق الشمالية والشرقية.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً على البحر، ومع السحب، سرعتها من 10 إلى 20، تصل إلى 40 كم/س. وحالة البحر متوسط الموج، قد يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الموج في الخليج العربي يكون متوسطاً إلى مضطرب.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news