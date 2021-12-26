الامارات | اختتام فعاليات معسكر المبتكرين بمشاركة 50 طالباً

شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام فعاليات معسكر المبتكرين بمشاركة 50 طالباً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم مجلس الشارقة للتعليم، فعاليات لمعسكر المبتكرين، الذي نظّمه بالتعاون والشراكة مع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، بهدف استكشاف وتطوير مهارات الطلبة في العمليات التصميمية والابتكارية.

ونجح المجلس في تنظيم المعسكر بعد مشاركة 50 طالباً تلقوا سلسلة من الورش خلال فترة انعقاد المعسكر، في إطار خطط وأهداف إدارة الرعاية والأنشطة بمجلس الشارقة للتعليم، لتحقيق أعلى استفادة ممكنة، بجانب تعزيز الشراكة مع إحدى الجهات المعنية بالابتكار في إمارة الشارقة، وهي مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، الذي استضاف المعسكر في مقره.

وأتيح للمنتسبين من الطلبة استكشاف موضوعات جديدة، وتعلم مهارات مستقبلية مبتكرة، لتجربة العديد من المعدات عالية التقنية، وورش عمل متخصصة بعمليات التصميم، لتشكيل منتجات مبتكرة، وتطوير المهارات في مجالات عدة، كالطباعة ثلاثية الأبعاد، والقطع بالليزر، والروبوتات، والتكنولوجيا الخضراء، كما تم تدريب المنتسبين على العمل في فرق، باستخدام الإبداع في استكشاف وحل المشكلات التي يمكن أن تحدث فرقاً في العالم.

أتيح للمنتسبين من الطلبة استكشاف موضوعات جديدة، ضمن ورش متخصصة بعمليات التصميم لتشكيل منتجات مبتكرة.

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