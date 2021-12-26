الامارات | المري يشيد بمنظومة استشراف المستقبل لشرطة دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن المري يشيد بمنظومة استشراف المستقبل لشرطة دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري، بجاهزية شرطة دبي للمستقبل، من خلال دور مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار في رصد الاتجاهات العالمية والفرص والمخاطر وانعكاساتها الأمنية، عبر نظام مرصد شرطة دبي للمستقبل، والذي يقوم بعمليات الرصد والتحليل للأحداث والاتجاهات المحلية من خلال مواقع عالمية موثوقة تخصصية، وهو نظام ذكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، تساعد في فهم التطورات والآثار المستقبلية المترتبة عنها، سواء على المستقبل القصير أو المتوسط أو البعيد، والخروج بمشروعات مستقبلية وسيناريوهات وسياسات مستقبلية، تدعم عملية اتخاذ القرار وتقيس أثرها بالتعاون مع الشركاء المستقبليين.

جاء ذلك، خلال تفقده لمركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة. واستمع المري إلى شرح حول نتائج المؤشرات الرئيسة لمركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، حيث حقق المركز أفضل بيئة عمل، والجائزة الذهبية في مؤشر السعادة الوظيفية على مستوى شرطة دبي، لاسيما تحقيق نتائج المؤشرات التخصصية بمستهدفات عالية في مقياس الجاهزية المستقبلية والنضج المؤسسي نتيجة استشراف المستقبل لقطاعات الشرطة المختلفة، ومؤشر نسبة الوعي الاستشرافي، وجودة التقارير المستقبلية البحثية والإحصائية، وتطبيق أدوات الدراسات المستقبلية والترجمة والنشرات.

كما استمع إلى شرحٍ حول برنامج الاستشراف الاستراتيجي، قدمته سمية عبدالرحمن بن سلطان وفاطمة العليلي، والذي يهدف إلى رصد الأحداث والتطورات والمعلومات من المصادر الموثوقة، ورصد التقارير من المنظمات العالمية، كما اطلع على المواقع العالمية الموثوقة والتي يتم استقاء البيانات منها، مشيداً بحصول المشروع على شهادة دولية.

واطلع المري على أهم إنجازات مركز استشراف المستقبل، ومنها الحصول على أربع جوائز في عام 2020، بالإضافة إلى إنجاز نسبة 100% في كل من التحفيز الوظيفي، والتحول اللاورقي، والتحول الرقمي للعمليات الداخلية، كما حصل المركز على شهادات في المصنفات الفكرية، على سبيل المثال لا الحصر، استراتيجية التعافي في شرطة دبي، دليل التخطيط بالسيناريوهات، منهجية استشراف المستقبل، كتاب وظائف استشراف المستقبل، دليل الجلسات الحوارية، وبرنامج التحديات المستقبلية. وفي ختام برنامج التفتيش، كرّم المري، نخبة من الموظفين المتميزين من مركز استشراف المستقبل ضمن مبادرة «تفتيش الخمسين»، الهادفة إلى خلق نوع من التميز الوظيفي بين الموظفين، تقديراً للمجتهدين الذين يسعون بكل جد وإبداع لدعم منظومة الأداء المؤسسي.

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