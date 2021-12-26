الامارات | كونتاش.. السيارة الصاروخ تحتفظ برونقها

شكرا لقرائتكم خبر عن كونتاش.. السيارة الصاروخ تحتفظ برونقها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مازالت السيارة الصاروخ التي تحمل اسم «كونتاش» الذي يعني باللغة العامية في مدينة تورين الإيطالية «يا إلهي!»، تحتفظ برونقها رغم مرور 50 عاماً على ظهورها في معرض جنيف للسيارات في عام 1971، عندما تم الكشف عن السيارة الرياضية التي تحمل هذا الاسم، من إنتاج شركة «لامبورغيني» الإيطالية. وتم الكشف خلال المعرض عن أول سيارة خارقة، تحمل العلامة التجارية الإيطالية، والتي أحدث شكلها ثورة في سوق السيارات الرياضية، لتصبح «كونتاش» سيارة خارقة ورائعة التصميم تجذب عشاق السيارات في أنحاء العالم. وكان التصميم الجريء للسيارة، والذي أعده مصمم السيارات المهندس الإيطالي، مارسيلو جانديني، يمثل تحدياً أمام منافستها «فيراري»، من خلال أبوابها المثيرة ذات أجنحة طائر النورس، ومحركها 12 أسطوانة.

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