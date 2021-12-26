الامارات | ورشة عمل لتأسيس «جائزة الفجيرة للتميز الحكومي»

شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل لتأسيس «جائزة الفجيرة للتميز الحكومي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي ورشة عمل تأسيس «جائزة الفجيرة للتميز الحكومي»، بحضور أعضاء من البرنامج، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بإطلاق «برنامج الفجيرة للتميز الحكومي». وناقشت الورشة الأطر العملية لتأسيس برنامج الفجيرة للتميز الحكومي، الذي يهدف إلى الارتقاء بأداء العمل الحكومي في دوائر ومؤسسات حكومة الفجيرة ومواكبة معايير التميز العالمية، وتعزيز مفهوم التميز والتطوير المستمر في هذا القطاع الحيوي.

واستعرضت في ورشة العمل مسيرة التميز الحكومي في دولة الإمارات بوصفه جزءاً رئيساً من هوية حكومة الإمارات، ورؤيتها الاستراتيجية في العمل المؤسسي وتقديم الخدمات الحكومية، وأثرها على الحكومة والإنسان والمجتمع. كما تم خلال الورشة مناقشة الجهات الحكومية المشاركة في برنامج الفجيرة للتميز الحكومي وتحديد الإطار العام ومعايير التقييم في فئات برنامج الفجيرة للتميز الحكومي، ومناقشة خطط التدريب والتأهيل ونشر ثقافة التميز ومراحل الاستعداد للجائزة، وطرح المبادرات والأفكار التي تواكب احتياجات المستقبل في الإمارة.

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