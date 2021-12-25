الامارات | محمد بن زايد يستقبل رئيس الحكومة المغربية

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يستقبل رئيس الحكومة المغربية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .. معالي عزيز أخنوش رئيس حكومة المملكة المغربية الشقيقة الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

ورحب سموه خلال اللقاء برئيس الحكومة المغربية .. متمنياً له زيارة موفقة وطيب الإقامة في دولة الإمارات.

من جانبه نقل معالي عزيز أخنوش تحيات جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لسموهما دوام الصحة والسعادة ولدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار .. فيما حمله سموه أطيب تحياته إلى جلالة الملك محمد السادس معرباً عن تمنياته دوام الرفعة والتطور للمملكة المغربية وشعبها الشقيق في ظل قيادته الحكيمة.

كما هنأ سموه معالي عزيز أخنوش بمناسبة نيله ثقة الملك محمد السادس وتعيينه رئيساً للحكومة المغربية .. متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه في خدمة بلده وتحقيق تطلعات شعبه إلى التنمية والازدهار.

وبحث سموه ورئيس الحكومة الضيف - خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة - العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع دولة الإمارات والمملكة المغربية الشقيقة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك خاصة الاستثمارية والاقتصادية التي تدفع عملية التنمية في البلدين وتعود بالخير على شعبيهما الشقيقين.

كما استعرض الجانبان الأوضاع في المنطقة العربية وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وتطرق سموه ورئيس الحكومة المغربية إلى معرض "إكسبو 2020 دبي" وأهمية حضور الدول العربية الشقيقة التي تشارك العالم إسهاماتها وأحدث ابتكاراتها في مجالات حلول الاستدامة التي تخدم مستقبل البشرية وتحسن جودة حياة المجتمعات.

كما حضر اللقاء .. معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.. فيما حضره من الجانب المغربي معالي ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news