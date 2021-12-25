الامارات | الطقس غائم جزئياً غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غائم جزئياً غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام وتزداد كميات السحب على الجزر وبعض المناطق الشمالية وقد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، مثيرة للغبار أحياناً خاصة غرباً.

وأوضح المركز -في بيانه اليومي - أن الموج في الخليج العربي يكون متوسطا إلى مضطرب و يحدث المد الأول عند الساعة 16:19 والمد الثاني عند الساعة 07:26.

والجزر الأول عند الساعة 10:22 والجزر الثاني عند الساعة 00:04.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفا و يحدث المد الأول عند الساعة 13:54 والمد الثاني عند الساعة 02:46 والجزر الأول عند الساعة 08:48 والجزر الثاني عند الساعة 19:48.

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