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الامارات | أروقة المحاكم

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إعداد: محمد فودة [email protected] 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات في دبي بسجن طباخ (آسيوي) خمس سنوات، والإبعاد، بعد إدانته بتسهيل تعاطي مادة الكريستال لمتهم آخر محال إلى محكمة الجنح بتهمة التعاطي.

واعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة بأنه كان برفقة المتهم الآخر في شقتهما مع أصدقاء آخرين، طلبوا منه البحث عن شخص يبيع مادة الكريستال المخدرة، فتقصى من أحد أصدقائه، وتواصل مع مروج، واتفق معه على شراء كمية بمبلغ 300 درهم، وأحضر لهم المخدر، وتعاطوه معاً، وكرر المتهم اعترافه أمام محكمة الجنايات، كما أيد روايته صديقه المحال إلى محكمة الجنح.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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