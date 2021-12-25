الامارات | 1352 إصابة جديدة بـ «كورونا» وحالة وفاة.. وشفاء 506

شكرا لقرائتكم خبر عن 1352 إصابة جديدة بـ «كورونا» وحالة وفاة.. وشفاء 506 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، 1352 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ووفاة حالة واحدة بتداعيات الإصابة بالفيروس، وشفاء 506 حالات جديدة لمصابين بـ«كورونا».

وأفادت بأنه تماشياً مع خطة توسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا والمخالطين لهم وعزلهم، تم إجراء 361 ألفاً و321 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎وأضافت أن تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة أسهم في الكشف عن 1352 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 747 ألفاً و909 حالات.

‌‎وأعلنت الوزارة وفاة حالة مصابة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2155 حالة.

‌‎وكشفت عن شفاء 506 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 740 ألفاً و122 حالة.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 29 ألفاً و515 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 22 مليوناً و431 ألفاً و861 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 226.80 جرعة لكل 100 شخص.

وأكدت أن ذلك تماشياً مع خطة توفير لقاح «كوفيد-19»، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد على تقليل أعداد الحالات، والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».

وأهابت بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

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