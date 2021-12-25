الامارات | محمد بن زايد يهنّئ المحتفلين بأعياد الميلاد

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يهنّئ المحتفلين بأعياد الميلاد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المحتفلين بأعياد الميلاد، متمنياً الخير والسلام للجميع.

وقال سموه في تغريدة على «تويتر»، أمس: «نهنّئ المحتفلين بمناسبة أعياد الميلاد.. تمنياتنا للجميع الخير والسلام».

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