الامارات | «مرور دبي» تبحث سبل التعاون مع «لايم»

شكرا لقرائتكم خبر عن «مرور دبي» تبحث سبل التعاون مع «لايم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث نائب مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العقيد جمعة سالم بن سويدان، مع المدير التنفيذي لشركة لايم، المتخصصة في مجال الدراجات الهوائية والسكوترات الكهربائية، واي تينج، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وسبل توطيد أواصر الشراكة بين شرطة دبي والمؤسسات الخاصة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والمتعلقة برعاية الحملات المرورية.

وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، بعقد اجتماعات بين كل الشركاء المعنيين، لتعزيز العمل المشترك ضمن خطة زمنية واستراتيجية لتطوير البنية التحتية لاستخدام الدراجات الهوائية، وفق المعايير العالمية، وتطوير المرافق المخصصة لها، وتخفيف الازدحام، إلى جانب ترسيخ ثقافة استخدام الدراجات، وتوفيرها للجنسين، والعمل على تعزيز مؤشرات السلامة، وتطبيق المعايير والسياسات ذات الصلة، والتخطيط لمناطق استخدام الدراجات.

• شرطة دبي تعمل على تطوير البنية التحتية لاستخدام الدراجات الهوائية، وفق المعايير العالمية.

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