الامارات | وزارة الداخلية تحتفل باليوبيل الذهبي في حتا

شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية تحتفل باليوبيل الذهبي في حتا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصلت وزارة الداخلية احتفالاتها باليوبيل الذهبي ضمن احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الخمسين، وذلك بإقامة حفل كبير مساء أمس، في مدينة حتا في سلسلة الاحتفالات المقامة بهذه المناسبة، والتي يتجدد بها العزم وتشحذ بها الهمم على تعزيز مسيرة الإمارات في مواصلة الإنجازات وسمعتها الدولية الطيبة وموقعها المتقدم على سلم مؤشرات التنافسية الدولية.

وتضمنت الاحتفالات طابور العرض العسكري مع شرح للجمهور حول المركبات والوحدات المشاركة والقطاعات الرئيسة وواجباتها في حفظ وتعزيز الأمن والأمان، وأعقب ذلك انطلاق مسيرة العرض العسكري للمشاة الصامتة من المدارس العسكرية وفرق الشرطة، وتبع ذلك عرض موسيقي لمجموعة من نجوم الغد، ليأتي بعده العرض الموسيقي للفرق الشرطية.

وتم تخصيص فقرات بالحفل للتعريف ببطولة الألعاب الشرطية التراثية، وأهدافها والألعاب المتضمنة ودورها في حفظ الموروث الشعبي الإماراتي وتعزيز هذه القيم بين الأجيال، واشتملت الفقرات على عرض للفرق المشاركة بهذه الألعاب وهي ترتدي الزي التراثي المصمم لهذه الألعاب.

حضر الحفل القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، ووكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة، اللواء سالم علي مبارك الشامسي، وقائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، والقائد العام لشرطة الفجيرة، اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، ومدير قطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، اللواء محمد سهيل الراشدي، ومساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، ورئيس أمانة اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوبيل الذهبي لوزارة الداخلية، اللواء أحمد محمد رفيع، ومساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، اللواء المهندس محمد سيف الزفين، ومساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون التميز والريادة، اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، ومدير الإدارة العامة لأمن المطارات بشرطة دبي، اللواء علي عتيق بن لاحج، ومساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الأكاديمية والتدريب، اللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد، وعدد من ضباط وزارتي الداخلية والدفاع.

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