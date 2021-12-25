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الامارات | ميكروسكوب.. في الميدان

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إعداد: أمين الجمال 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت جامعة الإمارات إنجازات عدة في مجال البحث العلمي، وبراءات الاختراع المسجلة والتمويل الداخلي والخارجي للمشاريع البحثية، إضافة إلى التعاون البحثي مع المؤسسات الدولية والعلمية والذي يصل إلى نسبة 68%.

وتواكب الجامعة عبر استراتيجية شاملة للبحث والابتكار، متطلبات الذكاء الاصطناعي، وطرح برامج علمية مبتكرة، وذلك من خلال دعم جهود البحث العلمي النوعي والابتكارات والمشروعات في مجال الفضاء، وإعداد جيل من الخريجين المؤهلين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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