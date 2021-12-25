الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مشادة

نشبت مشادة كلامية حادة بين امرأة ورجل على متن طائرة قادمة من عمان إلى دبي، تخللها إطلاق ألفاظ نابية أثارت استياء الركاب، ولم تفلح محاولات الركاب في إنهاء المشكلة، لولا تدخل الطاقم، وإبعاد الراكبين عن بعضهما.

دراجات

اشتكى قراء من أصحاب الهمم من قيام موظفي التوصيل التابعين لشركات متعددة، بترك درجاتهم النارية في الأماكن المخصصة لأصحاب الهمم، ما يصعّب عليهم إيقاف سياراتهم.

دواء

قال قارئ إنه سلم وصفة دوائية كان أحد الأطباء كتبها له في مستشفى بعجمان، إلى إحدى الصيدليات الكبيرة ليتفاجأ بأن عليه الانتظار لمدة شهر قبل أن يتوفر الدواء المطلوب.

حليب

تساءل قارئ عن سبب الارتفاع المفاجئ في أسعار الحليب المجفف في بعض المحلات والأسواق التجارية، بطريقة تشكل عبئاً على ميزانيات بعض الأسر.

خدمة

طالب متعاملون مع البنوك العاملة في الدولة، بتسهيل إجراءات فك رهن المركبات، بحيث يتم تحويل هذا الإجراء تلقائياً إلى هيئة الطرق والمواصلات بمجرد انتهاء فترة القرض، لكي يتسنى لهم تسجيلها بأسمائهم.

ترويج

قال قارئ إنه لايزال يستقبل رسائل نصية ترويجية من شركات بالرغم من تفعيله لخاصية عدم الرغبة باستلام هذه الرسائل، لافتاً إلى أنه بات يتلقى أكثر من 5 رسائل في اليوم الواحد خلال الفترة الأخيرة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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