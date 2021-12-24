الامارات | محمد بن زايد يهنئ المحتفلين بمناسبة أعياد المیلاد

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يهنئ المحتفلين بمناسبة أعياد المیلاد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، المحتفلين بمناسبة أعياد المیلاد.

وقال سموه بتغريدة في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نهنئ المحتفلين بمناسبة أعياد المیلاد .. تمنیاتنا للجميع الخير والسلام".

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