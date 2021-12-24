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الامارات | لطيفة بنت محمد: "رزقنا الله بمولود أسميناه حمدان"

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، اليوم، عن قدوم مولود جديد للعائلة اسموه "حمدان بن فيصل بن سعود القاسمي".

وقالت سموها بتغريدة في حسابها الرسمي على "تويتر": "الحمدلله على تمام النعمة واكتمال المنّة.. رزقنا الله بمولود أسميناه حمدان.. جعله الله قرة عين لنا و أنبته نباتاً حسناً".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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