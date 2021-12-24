الامارات | لطيفة بنت محمد: "رزقنا الله بمولود أسميناه حمدان"

شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة بنت محمد: "رزقنا الله بمولود أسميناه حمدان" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، اليوم، عن قدوم مولود جديد للعائلة اسموه "حمدان بن فيصل بن سعود القاسمي".

وقالت سموها بتغريدة في حسابها الرسمي على "تويتر": "الحمدلله على تمام النعمة واكتمال المنّة.. رزقنا الله بمولود أسميناه حمدان.. جعله الله قرة عين لنا و أنبته نباتاً حسناً".

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