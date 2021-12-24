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الامارات | الأرصاد: طقس الغد غائم جزئياً

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أبو ظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً بوجه عام وغائما أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية، ورطبا ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على البحر.

الرياح: - شمالية غربية / 15 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: متوسط – مضطرب الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:34 والمد الثاني عند الساعة 06:44 والجزر الأول عند الساعة 09:19 والجزر الثاني عند الساعة 23:25 .

بحر عمان: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:49 والمد الثاني عند الساعة 02:08 والجزر الاول عند الساعة 07:54 والجزر الثاني عند الساعة 19:10.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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