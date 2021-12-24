الامارات | محمد بن راشد ينعى حسين قائد.. أول ممرض إماراتي

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد ينعى حسين قائد.. أول ممرض إماراتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اليوم، حسين قائد أول ممرض إماراتي، وهو من أوائل الإماراتيين في مجاله.

وقال سموه في حسابه الرسمي على "تويتر": "انتقل إلى رحمة الله اليوم حسين قائد أول ممرض إماراتي .. من أوائل الإماراتيين في مجاله .. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته … وطنه لن ينساه ..".

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