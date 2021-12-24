الامارات | مدير شرطة أبوظبي يتلقى مكالمات الجمهور في «خدمة أمان»

شكرا لقرائتكم خبر عن مدير شرطة أبوظبي يتلقى مكالمات الجمهور في «خدمة أمان» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل مدير عام شرطة أبوظبي، اللواء مكتوم علي الشريفي، مكالمات الجمهور في «خدمة أمان» على الرقم المجاني 8002626، خلال زيارته لإدارة المعلومات الأمنية بقطاع شؤون القيادة، وشارك في إنجازها، والوقوف على كفاءة وفاعلية إجراءات العمل عليها، ومتابعة خطوات وآليات العمل بها، بما يعزز الجهود الأمنية في مكافحة الجريمة.

وتأتي الزيارة ضمن مبادرة «في الميدان» الحكومية، ورافقه في الجولة نائب مدير قطاع شؤون القيادة، العميد سعيد محمد الكعبي، ونائب مدير إدارة المعلومات الأمنية، العقيد الدكتور حسن جمعة الزعابي، وعدد من الضباط.

واستمع إلى ملاحظات الجمهور والتحديات التي يواجهونها في تقديم الخدمات، إضافة إلى احتياجاتهم وتوقعاتهم وتطلعاتهم من شرطة أبوظبي، ومقترحاتهم حول الخدمات المقدمة لهم، ووجه بتقديم كل التسهيلات للجمهور، وإسعادهم، والتحسين المستدام.

ولفت إلى أهمية خدمة أمان في منع وقوع الجرائم قبل حدوثها، من خلال التعامل معها بسرية تامة، مؤكداً حرص شرطة أبوظبي على تطوير الخدمة، وتحفيز الجمهور للتواصل معها على مدار الساعة، للإبلاغ عن أية معلومات أمنية أو مجتمعية أو مرورية، وتعزيز الوقاية من الجريمة.

وحث مدير وضباط إدارة المعلومات الأمنية على مواصلة جهود التحسين والتطوير لتحقيق الأهداف، وتمكين جميع العاملين لتعزيز تجربة الجمهور، مؤكداً التزام شرطة أبوظبي بالتركيز على الجمهور، وتحسين تجربتهم لتقديم خدمات مبتكرة عالية الجودة، تحقق لهم السعادة والثقة بخدمات الشرطة، ووفق رؤية تواكب مسيرة الريادة لضمان استمرار إمارة أبوظبي كمجتمع ينعم بالأمن والسلامة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news