الامارات | 7 نصائح لاجتياز أول أيام العمل بـ «انطباع رائع»

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح لاجتياز أول أيام العمل بـ «انطباع رائع» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت دراسة أجراها موقع متخصص في التوظيف، بأن كثيراً من الأشخاص يعتبرون اليوم الأول لهم في الوظيفة الجديدة يمثل مشكلة كبيرة، إذ يفكرون كثيراً في كيفية سير هذا اليوم بسلاسة ومن دون أي مشكلات، مؤكدة أهمية أن يترك الموظف في أول يوم عمل انطباعاً رائعاً، خاصة إذا كان تحت المراقبة.

وخلصت الدراسة التي أجراها موقع «بيت» إلى سبع نصائح أساسية يمكن أن تساعد متبعيها على الخروج من يومهم الوظيفي الأول بأريحية كبيرة، وتسجيل انطباع رائع عنهم، تبدأ بالحرص على التأنق وحسن المظهر، ثم ضرورة الوصول إلى مقر العمل في الوقت المحدد، وكذلك أن يتذكر الشخص دائماً أنه يستحق أن يكون في هذا العمل، وأنه تم تعيينه لتمتعه بصفات مهنية وشخصية رائعة.

وتضمنت قائمة النصائح السبع كذلك، أن يتدرب الشخص على لغة الجسد الجيدة مع كل شخص جديد يقابله، وألّا يخف من طرح العديد من الأسئلة خلال يومه الأول، وكذلك الحرص على إظهار المبادرة وإذهال الجميع بالقيام بأكثر مما يتوقعه المدير، وأخيراً الحرص على عدم التورط في أي ثرثرة في مكان العمل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news