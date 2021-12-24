الامارات | «بيئة أبوظبي» ترصد حوتي «الأوركا» النادرة

شكرا لقرائتكم خبر عن «بيئة أبوظبي» ترصد حوتي «الأوركا» النادرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رصدت هيئة البيئة في أبوظبي حوتين من الحيتان النادرة «orcinus orca» قبالة شواطئ أبوظبي، ما يعد مؤشراً على صحة جودة المياه والتنوع البيولوجي البحري في الإمارة، ونتيجة للتشريعات التنظيمية، وجهود الصون التي تبذلها الهيئة لحماية البيئة البحرية.

وأكدت الهيئة أنه نتيجة برنامج مراقبة جودة المياه البحرية لعام 2020، أظهرت أن المياه البحرية في أبوظبي جيدة ومستقرة بشكل عام، وتفي بمعايير الصحة العامة للسباحة والأنشطة الترفيهية الأخرى، وأظهر مؤشر الإثراء الغذائي للمناطق المغلقة تقدماً كبيراً، وأنه تم الحفاظ على متوسط القيمة السنوية، مع ملاحظة تحسينات في بعض المناطق، فيما باتت حوادث تكاثر الطحالب الضارة في اتجاه تنازلي. وأشارت نتائج برنامج جمع العينات لعام 2020 إلى أن متوسط تركيزات المعادن الثقيلة في الرواسب يبدو مستقراً نسبياً باستثناء النحاس، فقد أظهر تركيزاً أعلى من المستوى القياسي، فيما لم تكشف النتائج عن الزئبق في المياه أو الرواسب، كما لم يتم الكشف عن ملوثات ميكروبية في معظم العينات التي تم جمعها في عام 2020، وخاصة في المحطات خارج مدينة أبوظبي.

يذكر أن حوت «orcinus orca» هو حوت مُسنّن ينتمي إلى عائلة الدلافين المحيطية، وتعتبر أكبر أنواع عائلة الدلافين، وتتميز بنظام غذائي متنوع، حيث يتغذى البعض حصراً على الأسماك، بينما يصطاد آخرون الثدييات البحرية مثل الفقمات وغيرها.

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