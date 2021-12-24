الامارات | «صحة أبوظبي» تدعم التجارب السريرية بـ 500 باحث متخصص

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة أبوظبي» تدعم التجارب السريرية بـ 500 باحث متخصص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي، وشركة «فايزر» العالمية للصناعات الدوائية، عن عزمهما التعاون لتعزيز إمكانات البحوث السريرية، وتطوير الكفاءات الوطنية في إمارة أبوظبي، مشيرة إلى أن هذا التعاون يعكس حرص أبوظبي على تعزيز صحة وسلامة المجتمع، وتعزيز مكانتها كمركز رائد للبحث والابتكار في علوم الحياة على مستوى المنطقة.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاق التعاون، بحضور رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة، شون ميرفي، ووقعها كل من وكيل الدائرة، الدكتور جمال محمد الكعبي، وليندسي ديتشي.

وسيعمل الطرفان وفق الاتفاق على تعزيز الجهود البحثية والمعرفة العلمية في الإمارة، من خلال تطوير برامج تدريبية متخصصة للمراحل الأولية للتجارب السريرية، وبرامج خاصة بتطوير العقاقير والأدوية، إضافة إلى المضي بمبادرات الإمارة الرامية إلى الارتقاء بمنظومة الصحة الرقمية والابتكار في الرعاية الصحية.

ويتطلع الطرفان من خلال التعاون إلى تدريب 150 باحثاً سريرياً على مدى عامين، لدعم خطط الإمارة في تطوير الكوادر البحثية لتصل إلى 500 باحث متخصص في عام 2025 من خلال إطلاق جملة من المبادرات، وتطوير المزيد من الشراكات ذات الصلة.

وقال الكعبي إن الدائرة تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة كحاضنة للابتكار في علوم الحياة، ووجهة رائدة للرعاية الصحية على مستوى العالم، من خلال توفير البيئة التشريعية المناسبة والمحفزة على البحث والابتكار في الرعاية الصحية، وتعزيز سبل التعاون التي تجمع أبوظبي بشركاء إقليميين وعالميين، إلى جانب مواصلة المضي بإجراء التجارب السريرية والمشروعات البحثية الواعدة.

وأضاف الكعبي: «نتطلع من خلال التعاون مع (فايزر) إلى مواصلة الارتقاء بإمكانات الإمارة في إطلاق وتنفيذ المراحل الأولية من التجارب السريرية بكفاءة وأمان، وفقاً لأفضل الممارسات والإرشادات العالمية، بما يعزز خبرات ومعارف الكفاءات الوطنية، وينعكس إيجاباً على صحة ورفاه الأفراد في أبوظبي وحول العالم، ويرتقي بالنظم الصحية وجودة خدماتها».

وسيقدم الدورات التدريبية خبراء من شركة فايرز، ومن مؤسسات أكاديمية مرموقة وشركات متخصصة في مختلف المجالات، حيث سيحصل المشاركون في البرنامج على التدريب على تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي التي تسهم في تسريع وتيرة اكتشاف وتطوير الأدوية والعقاقير.

وقالت ليندسي ديتشي إن «أبوظبي استطاعت تطوير نظام رعاية صحية متميز ومستدام بمستويات عالمية ويعزز الابتكار في البحث والتطوير، و(فايزر) تتشارك الرؤى والتطلعات مع أبوظبي لتقديم المزيد من الابتكارات الرامية إلى ضمان صحة المجتمعات والمرضى»، مبدية سعادتها بـ«التعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي لدفع عجلة البحث والتطوير في الإمارة، متطلعين إلى العمل مع شركائنا لتزويد الباحثين المحليين بالمهارات اللازمة لإجراء تجارب سريرية في مراحلها الأولية».

رعاية صحية

تعمل «فايزر» العالمية للصناعات الدوائية، منذ أكثر من 40 عاماً، كشركة رائدة في الابتكار في منطقة الخليج العربي، بالشراكة مع متخصصين في الرعاية الصحية والمجتمعات المحلية والشركاء الحكوميين، لإحداث أثر إيجابي في حياة الملايين من الناس حول العالم.

• «صحة أبوظبي» تعمل على تعزيز البرامج التدريبية وبرامج تطوير العقاقير والأدوية.

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