الامارات | «طرق دبي» تبحث حلولاً مبتكرة لحماية البيئة

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تبحث حلولاً مبتكرة لحماية البيئة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي الدورة السابعة لليوم المفتوح للصحة والسلامة والبيئة، تحت شعار «لنتكاتف للحفاظ على البيئة»، بحضور عدد من خبراء المجال من داخل الهيئة وخارجها، منهم مسؤولون وأساتذة جامعات، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي لإلقاء المزيد من الضوء بشأن سُبل تطوير حلول مستدامة مبتكرة في المجال البيئي.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية، ناصر بوشهاب، أن مفهوم الاستدامة أصبح مُترسخاً في الأداء المؤسسي لهيئة الطرق والمواصلات، ويُعَدُّ محور حماية البيئة وترشيد استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.

وقالت مديرة إدارة تخطيط وتنظيم السلامة والمخاطر بقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية، ندى جاسم، إن الهيئة بذلت جهوداً متواصلة نحو تحقيق نظام نقل جماعي مستدام وصديق للبيئة.

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