الامارات | الإمارات تعلّق دخول القادمين من كينيا وتنزانيا وإثيوبيا ونيجيريا

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلّق دخول القادمين من كينيا وتنزانيا وإثيوبيا ونيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للطيران المدني عن تعليق دخول المسافرين القادمين من كينيا، وتنزانيا، وإثيوبيا، ونيجيريا، على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية، وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، اعتباراً من الساعة 7:30 من مساء غد.

ويشمل ذلك تعليق دخول المسافرين الذين وجودوا في كينيا، وتنزانيا، وإثيوبيا، ونيجيريا خلال فترة 14 يوماً قبل القدوم إلى دولة الإمارات، مع استمرار تسيير الرحلات، حيث سيسمح بنقل الركاب من دولة الإمارات إلى هذه الدول.

كما يسمح بنقل الفئات المستثناة من كينيا، وتنزانيا، وإثيوبيا، ونيجيريا إلى دولة الإمارات، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، التي تشمل رعايا دولة الإمارات وأقاربهم من الدرجة الأولى، وكذلك البعثات الدبلوماسية المعتمدة بين دولة الإمارات، وكينيا، وتنزانيا، وإثيوبيا، ونيجيريا، والوفود الرسمية، وأصحاب الإقامة الذهبية.

وسيتم إلزام الفئات المستثناة بالإجراءات الوقائية، التي تشمل فحصاً مخبرياً مسبقاً (PCR) خلال 48 ساعة، وفحصاً سريعاً (Rapid-PCR) في حرم المطار خلال ست ساعات من موعد المغادرة، إضافة إلى فحص مخبري (PCR) في المطار عند القدوم.

كما يتطلب من مواطني الدولة، وأقاربهم من الدرجة الأولى، والبعثات الدبلوماسية، وأصحاب الإقامات الذهبية، الالتزام بحجر مدته 10 أيام، وإجراء فحص في اليوم التاسع من دخول الدولة.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني أنه يشترط على المسافرين القادمين من كينيا، وتنزانيا، وإثيوبيا، ونيجيريا عبر دول أخرى أن تكون مدة إقامتهم في تلك الدول الأخرى لا تقل عن 14 يوماً لكي يسمح لهم بدخول الدولة.

كما يمنع سفر مواطني دولة الإمارات إلى كينيا، وتنزانيا، وإثيوبيا، ونيجيريا، ويستثنى من ذلك الوفود الرسمية للدولة، وحالات العلاج الطارئة، والبعثات الدراسية. إضافة إلى ذلك، فقد أعلنت الهيئتان متطلبات جديدة للقدوم إلى الدولة، من أوغندا وغانا، عبر رحلات الطيران المباشرة، حيث سيتم طلب فحص مخبري مسبق (PCR) خلال 48 ساعة، وإجراء فحص سريع (Rapid-PCR) في حرم المطار، خلال ست ساعات من موعد المغادرة.

كما سيتم الطلب من القادمين من هذه الدول، عبر رحلات الترانزيت، ضرورة إجراء فحص مخبري مسبق (PCR) خلال 48 ساعة، وإجراء فحص سريع (Rapid-PCR) في حرم مطار الوجهة الرئيسة المغادرين منها خلال ست ساعات من موعد المغادرة، إضافة إلى ضرورة إجراء فحص سريع (Rapid-PCR) إضافي في حرم مطار دول الترانزيت قبل الدخول إلى دولة الإمارات.

وأهابت الهيئة بجميع المسافرين المتأثرين بالقرار ضرورة المتابعة، والتواصل مع شركات الطيران المرتبطين معها، لتعديل وجدولة رحلاتهم، لضمان عودتهم سالمين إلى وجهاتهم النهائية دون أي تأخير أو التزامات أخرى.

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