الامارات | نموذجان لدوام الطلبة مع الالتزام بالساعات الأسبوعية

شكرا لقرائتكم خبر عن نموذجان لدوام الطلبة مع الالتزام بالساعات الأسبوعية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدّدت أدلة ساعات العمل في المدارس الحكومية على مستوى الدولة نظامين لدراسة الطلبة في الحلقتين الثانية والثالثة من الصف الخامس حتى الـ12: أحدهما نظام الحصص الدراسية، والثاني نظام الساعات الدراسية، وذلك في إطار تطبيق قرار العطلة الأسبوعية، الذي اعتمدته حكومة دولة الإمارات، أخيراً، والذي منح الجهات الحكومية الاتحادية عطلة نهاية الأسبوع يومين ونصف اليوم.

وشدّدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي في الأدلة على خمس خطوات لتصميم اليوم المدرسي، تركز على الالتزام بالخطة الأكاديمية والساعات الأسبوعية لكل مرحلة، وتوزيع أنصبة المواد على الجدول الجديد، ومشاركته أولياء أمور الطلبة، داعية إلى الالتزام بعدد الساعات الأسبوعية كما هي لارتباطها بالمناهج ونواتج تعلّم الطلبة، بحيث تكون 26 ساعة لرياض الأطفال، و35 ساعة لطلبة الحلقة الأولى، و40 ساعة للحلقتين الثانية والثالثة.

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