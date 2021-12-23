الامارات | الإمارات تعلِق دخول القادمين من كينيا وتنزانيا وأثيوبيا ونيجيريا وتشدد قيود السفر على عدد من الدول

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلِق دخول القادمين من كينيا وتنزانيا وأثيوبيا ونيجيريا وتشدد قيود السفر على عدد من الدول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للطيران المدني عن تعليق دخول المسافرين القادمين من كينيا، تنزانيا، أثيوبيا، نيجيريا على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، اعتباراً من يوم السبت الموافق 25 ديسمبرالجاري الساعة 7:30 مساءً.

ويشمل ذلك تعليق دخول المسافرين الذين تواجدوا في كينيا، تنزانيا، أثيوبيا، نيجيريا خلال فترة 14 يوما قبل القدوم إلى دولة الإمارات مع استمرار تسيير الرحلات، حيث سيسمح بنقل الركاب من دولة الإمارات إلى هذه الدول.

كما سيسمح بنقل الفئات المستثناة من كينيا، تنزانيا، أثيوبيا، نيجيريا إلى دولة الامارات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتي تشمل رعايا دولة الإمارات وأقاربهم من الدرجة الأولى ، كذلك البعثات الدبلوماسية المعتمدة بين دولة الإمارات وكينيا، وتنزانيا، وأثيوبيا، ونيجيريا والوفود الرسمية وأصحاب الإقامة الذهبية.

هذا وسيتم إلزام الفئات المستثناه بالإجراءات الوقائية التي تشمل فحصا مخبريا مسبقا PCR خلال 48 ساعة وفحصا سريعا (Rapid-PCR) في حرم المطار خلال 6 ساعات من موعد المغادرة كلما أمكن بالإضافة إلى فحص مخبري PCR في المطار عند القدوم.

كما يتطلب من مواطني الدولة وأقاربهم من الدرجة الأولى، والبعثات الدبلوماسية وأصحاب الإقامات الذهبية الالتزام بحجر مدته 10 أيام وإجراء فحص في اليوم التاسع من دخول الدولة.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني أنه يشترط على المسافرين القادمين من كينيا، تنزانيا، أثيوبيا، نيجيريا عبر دول أخرى أن تكون مدة إقامتهم في تلك الدول الأخرى لا تقل عن 14 يوما لكي يسمح لهم بدخول الدولة.

كما يمنع سفر مواطني دولة الإمارات إلى كينيا، تنزانيا، أثيوبيا، نيجيريا ، ويستثنى من ذلك الوفود الرسمية للدولة وحالات العلاج الطارئة والبعثات الدراسية.

بالإضافة إلى ذلك فقد أعلنت الهيئتان متطلبات جديدة للقدوم إلى الدولة من الدول التالية : أوغندا وغانا عبر رحلات الطيران المباشرة حيث سيتم طلب فحص مخبري مسبق PCR خلال 48 ساعة وإجراء فحص سريع (Rapid-PCR) في حرم المطار خلال 6 ساعات من موعد المغادرة.

كما سيتم الطلب من القادمين من هذه الدول عبر رحلات الترانزيت ضرورة إجراء فحص مخبري مسبق PCR خلال 48 ساعة وإجراء فحص سريع (Rapid-PCR) في حرم مطار الوجهة الرئيسية المغادرين منها خلال 6 ساعات من موعد المغادرة، بإلإضافة إلى ضرورة إجراء فحص سريع Rapid-PCR) إضافي في حرم مطار دول الترانزيت قبل الدخول إلى دولة الإمارات.

وأهابت الهيئة من جميع المسافرين المتأثرين بالقرار ضرورة المتابعة والتواصل مع شركات الطيران المرتبطين معها لتعديل وجدولة رحلاتهم لضمان عودتهم سالمين إلى وجهاتهم النهائية دون أي تأخير أو التزامات أخرى.

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